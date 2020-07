Jason Derulo hebt tänzerische die Stimmung

Jason Derulo schwingt das Tanzbein und fordert seine Fans auf, es ihm gleichzutun.

Am 23.07. veröffentlicht der Sänger seinen neuesten Track „Take You Dancing“, berichtet „Warner Music“. Derulo selbst meinte zur Single: „In diesen Zeiten brauchen wir alle einen Song, der unsere Stimmung hebt. Hoffentlich kann ‚Take You Dancing‘ ein Licht in diesen anstrengenden Tagen sein.“

Zuvor hatte Jason Derulo übrigens eine Neuauflage von „Coño“ veröffentlicht.

Foto: (c) Landmark / PR Photos