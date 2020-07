Jason Derulo verdient richtig Asche mit „TikToK“

Jason Derulo hat sich auf „TikTok“ kreativ ausgetobt und sich zu einer wahren Sensation gemausert. Mit seinen lustigen Clips unterhält er mittlerweile 28 Millionen User. Dabei gab es auch schon Schreckmomente. Zum Beispiel in einem Video, als Derulo einen Maiskolben, der an einer laufenden Bohrmaschine befestigt war abknabbern wollte und sich dabei die vorderen Scheidezähne abbrach. Doch wie heißt es so schön? No Pain, No Gain. Der Popstar verdient mit diesen Videos schließlich einen Haufen Geld.

Gegenüber „Complex“ erzählte er: „Ich finde es geschmacklos zu verraten, wie viel ich genau verdiene, aber es ist weit mehr als [65.000 Euro]. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen.“ Das Geld stehe aber bei ihm nicht im Vordergrund: „Ich habe das Gefühl, dass ich auf ‚TikTok‘ aufblühe, weil ich mich präsentieren kann. Bei ‚TikTok‘ dreht sich alles um Kreationen und ich liebe es, Dinge aus dem Nichts aufzubauen.“

Das Beste sei, dass er seiner Kreativität freien Lauf lasse und er in diesem Ausmaß gefeiert werde.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos