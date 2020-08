JC Stewart liebt Frustration und Wut seines Songs

Seine aktuelle Single „I Need You To Hate Me“ ist der absolute Favorit von JC Stewart. Seit kurzem gibt es davon auch eine Akustikversion.

Gegenüber „Macheete“ erzählte der Sänger dazu: „Ich liebe einfach das Gefühl von Frustration und Wut, das der Song ausstrahlt und dass er aufregend und ehrgeizig klingt. Ich kann es kaum erwarten, ‚I Need You To Hate Me‘ live zu spielen und die Leute zum Springen zu bringen, während ich und die Band auf der Bühne durchdrehen werden. Es wird so viel Spaß machen!“

In „I Need You To Hate Me“ geht es um das Ende einer Beziehung, das sich beide jedoch nicht eingestehen wollen.

Foto: (c) Warner Music