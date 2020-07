Jennifer Hudson wird zu Aretha Franklin

Am 25. Dezember kommt „Respect“ in die deutschen Kinos. In dem Biopic geht es um das Leben von Soul-Diva Aretha Franklin.

Auf „YouTube“ gibt’s jetzt einen neuen Trailer, in dem Jennifer Hudson in der Rolle der legendären Sängerin zu sehen ist. Sie singt auch den titelgebundenen Song aus dem Jahr 1965. Neben Hudson wirken im Film auch Forest Whitaker und Sängerin Mary J. Blige mit. Regie führte die gebürtige Südafrikanerin Liesl Tommy. Der Trailer wurde am Sonntag (28.06.) bei den diesjährigen BET Awards gezeigt, bei dem jedes Jahr neben Musikern auch Sportler und Schauspieler ausgezeichnet, die einer ethnischen MInderheit angehören.

Aretha Franklin hat sich übrigens schon zu Lebzeiten gewünscht, dass sie im Film von Jennifer Hudson gespielt wird.

