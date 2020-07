Jennifer Lopez: „Genau da, wo wir sein sollen…“

Jennifer Lopez ist in ihrem Leben offenbar angekommen. Mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez und ihren Kindern an ihrer Seite hat die Sängerin alles, was sie braucht.

Auf „Instagram“ postete sie ein Foto, auf dem sie und ihr Schatz von hinten am Strand sitzend zu sehen sind. Ihre Kinder tollen dabei im Meer herum. Dazu schrieb die 51-Jährige: „Genau da, wo wir sein sollen…“

Jennifer Lopez bringt übrigens aus ihrer Ehe mit Marc Anthony die Zwillinge Max und Emme mit. Alex Rodriguez hat aus seiner früheren Ehe die Töchter Natasha und Ella.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos