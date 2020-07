Jess Glynne: Diskriminierung aufgrund ihres Aussehens

Eigentlich sollte man meinen, dass sich Restaurantbesitzer über jeden Gast freuen, nachdem sie in der Corona-Zeit ihre Türen geschlossen lassen mussten. Doch offenbar gibt es dennoch einige Läden, die mutmaßliche Kunden lieber abweisen, nur weil ihnen nicht gefällt, wie diese aussehen. So ist es Jess Glynne ergangen, die versuchte in London bei „Sexy Fish“ zu essen. Da die Sängerin jedoch im Schlabberlook auftauchte, wurde sie abgewiesen.

Auf „Instagram“ erzählte Glynne darüber: „Lieber ‚Sexy Fish‘, ich tauchte in eurem Restaurant auf und sah so aus. Ihr habt zu mir und meinen Freunden gesagt, wir könnten nicht hereinkommen und euer Restaurant war leer. Dann ging ich zu ‚Amazinco‘ und dort wurden ich und meine Freunde mit purer Freude begrüßt und wir hatten ein großartiges Essen. (…) Ich finde, die Haltung eurer Angestellten sollte sich ändern, da es pure Diskriminierung war.“

Hoffentlich zeigt sich Jess Glynne nachsichtig mit „Sexy Fish“, so wie sie Nachsicht vom Isle of Wight-Festival erfahren hat.

Foto: (c) Landmark / PR Photos