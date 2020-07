Jessica Simpson und das Jeans-Experiment einer frisch 40-Jährigen

Seit Freitag (10. Juli) ist Jessica Simpson 40 Jahre alt. Und für sie ist das alles andere als schlimm – kein Wunder, sie passt immer noch in die Klamotten, die sie in ihren 20ern getragen hat.

Den Beweis lieferte sie auf „Instagram“. Die Sängerin postete ein Bild von sich in einer engen, ganz besonderen Jeans. Simpson verriet: „Ich habe diese ‚True Religion‘-Jeans seit 14 Jahren im Schrank hängen, kein Scherz. Ich dachte, jetzt wo ich die 30er verlassen habe, könnte ich sie doch mal wieder anprobieren. Und was soll ich sagen? Hallo 40, es ist so schön, dich kennenzulernen!“ Hut ab!

Passend dazu: Jessica Simpson verriet erst kürzlich ihr Fitness-Geheimnis.

Foto: (c) Jonathan Shensa / PR Photos