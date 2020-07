Jessie J leidet unter der Situation

Musiker können ihrem Beruf weiterhin nicht wie gewohnt nachgehen. Live-Konzerte sind – wenn überhaupt – nur in Autokinos möglich. Jessie J leidet unter dieser Situation.

Via „Instagram“ postete die Britin einen Ausschnitt eines Live-Auftritts, dazu schrieb sie: „Ich vermisse das mehr, als ich überhaupt erklären kann. Zu tun, weswegen ich in diese Welt gesetzt wurde, mit euch verbunden zu sein – durch all unsere Emotionen, durch unseren Humor, die Tränen und die Freude. Darum geht es im Leben. Ich vermisse und liebe euch so sehr.“

Übrigens: Jessie J kann es kaum abwarten, Mutter zu sein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos