„Job For A Cowboy“: Neues Album in Sicht?

Was erst als Gerücht begann, nimmt jetzt Formen an. Wie es aussieht, ist wirklich ein neues Album von „Job For A Cowboy“ in der Mache.

Wie „morecore.de“ berichtet, machte zumindest „Bad Wolves“-Gitarrist Doc Cyole im Gespräch mit Produzent Jason Suecof eine Andeutung. Er sagte: „Ich arbeite an einem kleinen Necro Pre-Pro. Soll gerade was für ‚Job For a Cowboy‘ aufnehmen, aber die Apokalypse und alles.“

Suecof arbeitete mit „Job For A Cowboy“ bereits seit 2009 zusammen. Auch sollte er eine neue Platte produzieren, die aber wegen der Coronakrise verschoben wurde.

Foto: (c) LooMee TV