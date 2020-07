Joel Brandenstein, der Einzelgänger

Mit seiner aktuellen Platte „Frei“ hat Joel Brandenstein einen persönlichen Neustart nach einer schweren Lebensphase eingeläutet. Das spiegelt sich auch im Albumtitel wider, berichtet der Sänger gegenüber „Sony Music“.

Wörtlich sagte er: „Ich bin im Grunde ein Einzelgänger, der sich alles, was er bisher erreicht hat, selbst aufbauen musste. Ich habe schon früh gemerkt, dass nichts passiert, wenn man es nicht selbst in die Hand nimmt. Ich habe damals in einem kleinen Kellerstudio angefangen und mich Stück für Stück da hingearbeitet, wo ich heute bin. Nach der Veröffentlichung meines ersten Albums habe ich eine Menge unterschiedlicher Erfahrungen gemacht. Gute genauso, wie auch schlechte. Ich wurde ein wenig ins kalte Wasser geworfen und musste mich in diesem Musikgeschäft erst einmal zurechtfinden. Stück für Stück habe ich meine Freiheit wiedergewonnen; das neue Album ist das Ergebnis dieser Erfahrungen. Heute setze ich meine Visionen um – und das in aller Konsequenz!“

Hier die Tracklist:

1. Frei

2. Es tut mir leid

3. Aussichtslos

4. Dein Applaus

5. Blauer Fleck

6. Endstation

7. Sanduhr

8. Der Himmel reißt auf (Joel Brandenstein & Vanessa Mai)

9. Groesste Stadt der Welt

10. Kaltes Wasser

11. Für immer jung

12. Zurück nach Hause

Foto: (c) Vincent Franken