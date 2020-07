Joel Brandenstein entdeckt immer wieder neue Seite an sich

Auf seiner aktuellen Platte „Frei“ zeigt sich Joel Brandenstein – gemäß dem Titel – frei und offen. Der Sänger präsentiert dabei eine künstlerische Seite von sich, die seine Fans bisher noch nicht kannte.

Gegenüber „Sony Music“ sagte er dazu: „Privat bin ich eigentlich jemand, der kaum über seine Gefühle spricht. Doch sobald ich über das singe, was mich bewegt, verschwindet diese mentale Blockade. Die Musik ist ein perfekter Kanal für mich, das zu verarbeiten, was in mir vorgeht. Jeder Song bedeutet eine Art Selbsterfahrung, bei der man immer wieder neue Seiten an sich entdeckt. Jedes neue Stück ist der nächste Schritt auf meinem Weg. Ich öffne mich auf dem neuen Album viel weiter und habe diesmal viel positivere Songs dabei. Auf meinem Debüt finden sich viele Balladen oder generell eher traurige Songs. Nachdem ich 2017 meine ersten Konzerte gespielt hatte, habe ich gemerkt, dass live auch andere Dinge funktionieren und wie viel Spaß es macht, das Leben zu feiern.“

„Frei“, das aktuelle Album von Joel Brandenstein, ist übrigens seit Ende letzter Woche (17.07.) zu haben.

Foto: (c) Vincent Franken