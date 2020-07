Joesef: Album und Konzerte in Deutschland noch dieses Jahr!

Am 18. Oktober kommt die Debüt-EP von Joesef mit dem Namen „Play Me Something Nice“ auf den Markt.

Wie „musikexpress“ berichtet, wird der schottische Sänger- und Songschreiber im Dezember dann auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen, sofern Corona es zulässt. Eben erst hat Joesef seine neue Single „The Sun Is Up Forever“ plus der dazugehörigen Live-Session geteilt. Im März kam seine Debütsingle „Limbo“ raus, im Mai folgte dann den Song „Loverboy“. Mit diesem ist der Schotte bei Streaming-Anbieter „Apple Music“ auch zum „Artist of the Week“ gekürt worden.

Und hier die Live-Termine 2020:

09.12. Köln, Yuca

10.12. Berlin, Privatclub

Foto: (c) LooMee TV