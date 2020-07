Johannes Oerding verspricht Ergebnis mit Wincent Weiss

Die Hinweise verdichten sich, dass es tatsächlich ein Duett zwischen Johannes Oerding und Wincent Weiss geben wird.

Bereits seit Anfang Juni macht ein dementsprechendes Gerücht die Runde, das von beiden Musikern immer wieder angeheizt wird. Jetzt postete Oerding in seiner „Instagram Story“ ein Video, in dem er sagt: „Die Leute fragen mich oft, was passiert, wenn ein junger, gutaussehender, talentierter Künstler und Wincent Weiss zusammen Musik machen? Das Ergebnis kommt bald!“ Das klingt doch vielversprechend!

Wincent Weiss und Johannes Oerding haben sich übrigens bei „Sing meinen Song“ kennengelernt.

Foto: (c) Olaf Heine