Johannes Oerding: „Wir haben da etwas kleines, akustisches vorbereitet“

Johannes Oerding kann und will nicht ohne Publikum! Deswegen hat sich der Musiker jetzt eine kleine Besonderheit ausgedacht.

Via „Instagram“ verkündete er: „Endlich wieder live spielen! Wir haben da etwas kleines, akustisches vorbereitet: Wir spielen drei Konzerte im Hamburger Stadtpark. Am 20., 21 und 22. August. Und das Wichtigste: mit Publikum! Wir haben so Bock auf euch!“ Der Vorverkauf startet am Freitag um 12 Uhr. Das zur Ankündigung gepostete Video verspricht schonmal richtig kuschelige Atmosphäre, nah und exklusiv, am Lagerfeuer.

Johannes Oerding betonte Ende Juni in einem Interview übrigens, dass Musiker nach Corona eine Struktur vorfinden wollen, die funktioniert.

Foto: (c) Olaf Heine