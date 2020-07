John Legend: „Ich war definitiv unehrlich und egoistisch“

John Legend hat über seine Frauen-Geschichten ausgepackt.

Bevor der 41-Jährige seine Jetzt-Gattin Chrissy Teigen getroffen hat, ist er nicht ganz so freundlich mit Frauen umgegangen. Weil er als Jugendlicher nicht viele Frauen abbekommen hat, hat er in seinen Zwanzigern dann alles nachgeholt. In dem „Armchair Expert“-Podcast von Dax Shepard hat der Sänger erzählt: „Als ich anfing, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, war ich begeistert. Ich bin dem ‚technischen Betrug‘ entkommen, indem ich meine Beziehung einfach schlecht definiert habe. Aber das war wirklich geschummelt. Ich war definitiv unehrlich und egoistisch.“

Jetzt ist John Legend aber ein treuer Ehemann. Seit 2013 ist er mit Chrissy Teigen verheiratet. Sie haben eine gemeinsame Tochter und einen Sohn.

Foto: (c) PR Photos