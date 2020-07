John Legend: „Protest ist eine Form von Liebe“

Die USA wird aktuell von einer großen Anti-Rassismus-Protestwelle überzogen. Davon ist auch John Legend betroffen.

Gegenüber „Apple Music“ sagte der Sänger zu diesem Thema: „Ich denke, Protest ist eine Form von Liebe. Es ist eine Form von Patriotismus. Sozialen Gerechtigkeit ist eine Form von Liebe. Es sagt: ‚(…) Ich liebe die Menschen, die auf der anderen Seite der Welt leben, in dem Sinne, dass ich deren Menschlichkeit schätze. Deren Existenz kümmert mich und ich möchte für sie und ihre Familie das beste Leben, das sie haben können.‘ Das ist Liebe. Und wenn du an Gerechtigkeit glaubst, dann ist das für, was Liebe in der Öffentlichkeit ausdrückt.“

John Legend ist übrigens der Meinung, dass es gerade jetzt wichtig ist, für schwarze Künstler hervorzutreten.

