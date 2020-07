John Legend: Sein künstlerisches Erbe

Für John Legend gibt es in seinem Leben kaum etwas wichtigeres als die Musik. Denn immerhin sind seine Songs das, was er nach seinem Ableben zurücklässt.

Gegenüber „Apple Music“ erzählte der Sänger: „Wenn ich über mein Vermächtnis nachdenke, dann fallen mir als allererstes die Platten ein, die ich hinterlasse. Denn als Künstler haben wir einige unsere Künstler viel zu früh sterben sehen. Wir haben einige gesehen, die ein langes Leben lebten wie Bill Withers. Komme, was da wolle, die Sache, die am meisten an diese Künstler erinnert, ist die Musik, die sie zurücklassen. Für mich als Künstler ist es daher wichtig, dass ich Platten machen, die die Zeiten überdauern.“

Ein solches Zeitzeugnis ist sicherlich auch Legends aktuelles Album „Bigger Love“.

