John Travolta: Seine Frau Kelly Preston ist tot

Traurige Nachrichten bei John Travolta: Seine Frau Kelly Preston ist vorgestern (12.07.) im Alter von nur 57 Jahren gestorben.

Wie der Schauspieler via „Instagram“ verlauten ließ, kämpfte seine Gattin zwei Jahre lang heimlich gegen Brustkrebs. Er schrieb wörtlich: „Mit sehr schwerem Herzen teile ich euch mit, dass meine schöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat. Sie kämpfte einen mutigen Kampf mit der Liebe und Unterstützung von so vielen. (…) Kellys Liebe und ihr Leben werden immer in Erinnerung bleiben. Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um für meine Kinder, die ihre Mutter verloren haben, da zu sein. Also verzeihen Sie mir im Voraus, wenn Sie eine Weile nichts von uns hören.“

Kelly Preston und John Travolta lernte sich am Set von „Die Experten“ kennen. Sie waren 28 Jahre lang verheiratet und hatte drei gemeinsame Kinder. Ihr ältester Sohn Jett starb 2009 an einem Krampfanfall.

Foto: (c) PR Photos