John von „Capitano“ hält sich für einen „Stimmtänzer“

Schon seit zehn Jahren machen John, Dyve und Fuzz unter dem Namen „Capitano“ Musik.

Im Interview mit „wirsindhomies.com“ verriet John, wie er zur Musik kam. Er sagte: „Ich bin in einem musikalischen Haushalt aufgewachsen. Meine Mutter beherrscht viele Instrumente, ist aber in keinem so richtig virtuos. Das habe ich irgendwie geerbt. Ich spiele alles, was mir in die Finger fällt. Es hat mit Gitarre angefangen. Pfadfinder, Lagerfeuer und rote Backen vom ersten Weinrausch. Ich hab mich alle zehn Minuten neu verliebt und die Gitarre war ein guter Weg, andere auf sich aufmerksam zu machen. Gesang kam auch bald dazu, aber es hat noch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich da richtig ran getraut habe. Die Stimme ist als Instrument so vielseitig und gleichzeitig intim, das hat mich total gefesselt. Auch wenn ich mich immer noch nicht für einen echten Sänger halte. Vielleicht eher ein Stimmtänzer. Ausdruckstanz, aber mit schwingender Luft. Das gefällt mir.“

Wenn Corona ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht, gehen „Capitano“ Ende des Jahres auf Tour.

Foto: (c) LooMee TV