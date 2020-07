Johnny Depp: Scheidung wegen Kot im Bett

Am 07.07. hat in London der Prozess zwischen Johnny Depp und dem Boulevardblatt „The Sun“ begonnen. Dieses hatte den Schauspieler 2018 in einem Artikel, nach einer Behauptung seiner Ex-Frau Amber Heard, als Frauenschläger bezeichnet. Schon am gestrigen ersten Verhandlungstag kamen wortwörtlich auch schmutzige Details ans Licht: Nach einer Party zum 30. Geburtstag von Amber Heard, soll Johnny Depp einen Kothaufen im Ehebett gefunden haben. Sie habe es damals auf den Yorkshire-Terrier des Paares geschoben, was Johnny Depp aber nicht glaubte, da der Hund zu klein war, um alleine aufs Bett zu springen. Laut „Page Six“ sei er wohl auch zu klein gewesen, um ein Häufchen im vorgefundenen Ausmaß zu hinterlassen. Amber habe auch 2016 dem Gebäudeverwalter gegenüber zugegeben, dass sie sich mit der Aktion einen „harmlosen Scherz“ erlaubt habe.

In einem Statement des Schauspielers, das bei Gericht vorgelesen wurde, heißt es: „Damit hat sie zugeben, dass sie verantwortlich dafür war und nicht die Hunde.“ Weiter heißt es darin: „An diesem Tag beschloss ich, mich scheiden zu lassen!“

Im März hat der Schauspieler vor Gericht übrigens Unterstützung von einer anderen Ex-Frau bekommen, nämlich von Vanessa Paradis.

