JoJo: Neues Album und Deutschland-Termine für 2021 stehen!

Erst im Mai hat JoJo ihr neues Album „good to know“ veröffentlicht, jetzt legt sie nach, und zwar mit einer Akustikversion desselbigen. Warum sie das gemacht hat, das begründete die 29-Jährige via „Twitter“. Sie schrieb: „Was mich am meisten reizt, ist, dass man ein noch besseres Gefühl für die Texte bekommt.“ JoJo hat bei der Abreit an ihrem Album tief in ihrem Inneren geforscht.

Gegenüber „Warner Music“ sagte sie: „Das Projekt kann in drei Kapitel unterteilt werden. Das erste ist: das tue ich, um mich zu betäuben. Lass mich raus auf meiner Haut und lass mir die Ablenkung mit Liebe, Sex, Substanzen. Im Mittelteil realisiere ich, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben allein sein muss, um Muster zu durchbrechen, die mir nicht mehr dienlich sind. Gegen Ende klopfe ich an die Tür der Eigenliebe. Ich akzeptiere, wer ich bin und hole mich selbst dort ab, wo ich stehe.“

Wegen der Corona-Pandemie musste JoJo ihre Tour auf 2021 verschieben. Hier die Termine im deutschsprachigen Raum:

16.09.21 Berlin, Lido

18.09.21 Wien (A), Grelle Forelle

23.09.21 Köln, Luxor

Foto: (c) Aaron J. Thornton / PR Photos