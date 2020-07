Jonas Blue: Lockdown verstärkte Zwangsneurose

Der Lockdown ist nicht gut für die Zwangsneurose von Jonas Blue gewesen. Diese hat sich nämlich in der Einsamkeit verstärkt, berichtet der Musiker dem „OK! Magazine“.

Wörtlich sagte der DJ: „Lockdown hat meine Zwangsneurose verschlechtert. Ich habe meine Schallplatten in eine bestimmte Ordnung gebracht und auch die Messer und Gabeln müssen alle in die richtige Richtung schauen. Das gibt mir ein ruhigeres Gefühl.“ Weiter gestand Jonas noch: „Während des Lockdowns war ich alleine. Ich bin nicht länger mit meiner Freundin [Model Melissa London] zusammen, was hart ist. Aber aufgrund meines Lebens als DJ und Produzent bin ich es gewohnt, in meiner eigenen Gesellschaft zu sein.“

Über die Beziehung von Jonas Blue und Melissa London ist übrigens nicht sehr viel in der Öffentlichkeit bekannt gewesen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos