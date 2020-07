Jonas David wollte das Album endlich fertig machen

Am 28. August wird das neue Album „Goliath“ von Jonas David erscheinen. Passend dazu brachte der Musiker letzten Freitag (10.07.) seine neueste Single „All in all in all“ heraus, berichtet „Verstärker Medienmarketing“. Im Herbst 2019 hatte David genug Songs beisammen, doch für ein Album hatte es bisher nie gereicht. Das sollte sich ändern. Er sagte: „Mein einziges Ziel war, das Album endlich fertig zu machen. Im Studio ging es nicht mehr darum zu experimentieren oder zu jammen. Ich wollte arbeiten und diese Songs umsetzen – das war ich ihnen schuldig.“

Hier die Tracklist:

1. STACLES

2. SCARI

3. every____thing

4. SORRI

5. wait, boy

6. be kind

7. SOCIAL BIRDS

8. would you I

9. TOMORRNINGS

10. all in all in all

11. Boy gone

Foto: (c) LooMee TV