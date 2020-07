Joris misst sich mit Freddie Mercury

Joris hat seit der Corona-Pandemie ein wahnsinnig kreatives Projekt laufen. Der Sänger covert jede Woche einen großen Hit, den sich seine Fans per „Instagram“-Kommentar wünschen. Und diese Woche musste er so richtig an seine gesanglichen Grenzen gehen. Beim Autokino-Konzert in Hamburg lautete die Cover-Aufgabe: „Bohemian Rhapsody“ von „Queen“.

Joris gab sein Bestes – und das war offenbar auch gut genug. Er postete sein Cover auf „Insta“ und siehe da: Die Reaktionen sind ausnahmslos positiv. Ein Fan schrieb: „Es war ein unglaublicher Moment, das heute in Hamburg live erleben zu dürfen. Deine Stimme war unfassbar gut und Gänsehaut pur.“

Kurz bevor er anfing zu performen, meinte Joris übrigens: „‘Bohemian Rhapsody‘ ist ein Meilenstein der Musikgeschichte“, und damit hat der deutsche Popstar absolut Recht. Die Single von „Queen“ verkaufte sich in den 1970ern über fünf Millionen Mal und wurde zum ersten Nummer-eins-Hit der Band.

Foto: (c) Eyecandy