Juice Wrld: Album „Legends Never Die“ ist erhältlich

Die Musik von Juice Wrld lebt für immer weiter und ab gestern (10.07.) gibt es sogar neue, denn heute erscheint posthum sein neuestes Album „Legends Never Die“.

Auf der „Instagram“-Seite des verstorbenen Rappers heißt es dazu: „Diesen Freitag werden wir das Leben und die Kunst von Juice Wrld ehren, in dem wir ‚Legends Never Die‘ veröffentlichen. Wir finden, dass diese Kollektion von 15 Songs am besten die Musik repräsentiert, die Juice gerade kreierte. Das Album zeigt die Kollaborationen auf, die Juice so viel bedeuteten und seinen musikalischen Prozess sehr beeinflussten. Juice hat seine Musik seinen Fans gewidmet. (…) Juices Erbe wird für immer leben.“

Eine solche Kollaboration ist sicherlich der Song „Life’s A Mess“ mit Halsey gewesen.

Foto: (c) Nabil / Universal Music