Justin Bieber: Haariges Experiment

Justin Bieber hat scheinbar aus der sogenannten Corona-Frisur einen modischen Moment gemacht. Noch 2018 hatte er sich den Kopf komplett rasiert, jetzt zeigt er seinen Followern: die Zausel-Frisur ist zurück!

Auf „Instagram“ postete er ein Bild von sich mit seiner Mähne und hat offenbar überhaupt kein Problem damit. Dazu schrieb er: „Die Haare werden länger.“ Und auch bei seinen Fans kommt die Wuschel-Frisur gut an: Sie antworten mit Herz-Emojis und lächelnden Smileys auf den Schnappschuss.

Vor zwei Jahre hatte Justin Bieber schon einmal lange Haare. Back to the Roots also.

Foto: (c) STPR / PR Photos