„Kansas“: Neues Album und sechs Konzerte in Deutschland

Die Kultband „Kansas“ ist seit fast 50 Jahren erfolgreich im Musikbusiness. Am Freitag (17.07.) bringt die Rockband mit „Absence of Presence“ ihr 16. Studioalbum auf den Markt und 2021 kommen „Kansas“ für sechs Konzerte nach Deutschland.

Im Interview mit „all-in.de“ sagte Schlagzeuger Phil Ehart: „Ich werde mich immer an die 60.000 Deutschen erinnern, die auf einem Outdoor-Festival standen und ’Dust in the Wind’ sangen. Das war unglaublich!“ Er erklärte auch, was die deutschen Fans so besonders macht. Dazu sagte der Musiker: „Die Deutschen lieben jede Art von Musik. Sie haben unsere Musik angenommen, schon von Anfang an, und das bedeutet uns sehr viel. Das hat es immer.“ Ans Aufhören denken „Kansas“ aber nicht. Ehart sagte weiter: „Wir hoffen, weiterhin Musik zu schreiben und für unsere Fans auf der ganzen Welt aufzutreten.“

Und hier die Live-Termine 2021:

12.10.21 FRANKFURT, Jahrhunderthalle

13.10.21 HAMBURG, Docks

22.10.21 BERLIN, Tempodrom

23.10.21 BOCHUM, RuhrCongress

27.10.21 MÜNCHEN, Cirkus Krone

28.10.21 HEILBRONN, Harmonie

