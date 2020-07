Kanye West: Entschuldigung für Kim und Krankenhausbesuch

Kanye West hat offenbar eingesehen, dass er Hilfe braucht. Erst kürzlich entschuldigte er sich bei seiner Frau Kim Kardashian via „Twitter“, nachdem er Tage zuvor noch ganz andere Töne über sie erklingen ließ: „Ich möchte mich gerne bei meiner Frau Kim dafür entschuldigen, dass ich öffentlich über etwas gesprochen habe, das eine Privatangelegenheit war. Ich habe sie nicht gedeckt, so wie sie mich gedeckt hat. An Kim, ich wollte sagen, dass ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Bitter vergib mir. Vielen Dank dafür, dass du immer für mich da bist.“

Und anschließend begab sich West noch in ein Krankenhaus in der Nähe seiner Ranch in Wyoming. „TMZ“ berichtet, dass der Rapper die Notaufnahme betrat, sie zehn Minuten später jedoch schon wieder verließ. Weitere Einzelheiten sind nicht bekannt.

Übrigens: Wie „TMZ“ auch noch berichtet, soll die Entschuldigung an Kim erfolgt sein, nachdem Justin Bieber Kanye West auf seiner Ranch besuchte. Ob er etwas damit zu tun hat?

Foto: (c) Universal Music