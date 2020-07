Kanye West gratuliert: Kim Kardashian ist Milliardärin

Kanye West hat sich was ganz Besonderes ausgedacht, um seiner Ehefrau zum neuen Vermögen zu gratulieren. Denn ihre Kosmetikmarke ist jetzt mehr als eine Milliarde Dollar wert. West hat zur Feier des Tages eine grüne Tomate, ein Tomatillo, eine Kirschtomate, etwas Lavendel und eine Blume auf dem Boden angeordnet und von oben fotografiert. Er nennt das Stillleben und widmet es seiner Frau.

Auf „Twitter“ schreibt er dazu: „Ich bin so stolz auf meine wunderschöne Ehefrau Kim Kardashian West, dass sie offiziell Milliardärin ist. Du hast die verrücktesten Stürme überstanden und jetzt scheint Gott auf dich und unsere Familie. So gesegnet ist dieses Stillleben. Also habe ich dir dieses Stillleben gemacht. Wir lieben dich so sehr.“

Ob das neue Vermögen auch Einfluss auf Kim Kardashians neue Frisur hat? Die hat sich nämlich die Haare rot gefärbt.

