Kanye West kandidiert fürs US-Präsidentenamt

Kanye West hat es ja bereits in den Jahren zuvor angekündigt. Jetzt scheint der Rapper endlich ernst zu machen und diesen November für das höchste Amt in den USA zu kandidieren. Und das, obwohl West doch so ein großer Freund vom aktuellen Präsidenten Donald Trump ist.

Auf „Twitter“ kündigte der 43-Jährige jedenfalls an: „Wir müssen nun das Versprechen Amerikas verwirklichen, mit Gottvertrauen, einer einigenden Vision und dem Schaffen einer Zukunft. Ich trete an, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden.“

Reaktionen auf diese Aussage von West gibt es Haufenweise. Tesla-Chef Elon Musk schrieb dem Rapper beispielsweise: „Du hast meine volle Unterstützung!“

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music