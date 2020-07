Kanye West: Seine erste Wahlkampfveranstaltung

Nun also doch. Kanye West for President! Der Rapper möchte tatsächlich Donald Trump beerben und dieses Jahr zum Präsidenten der USA aufsteigen. West hielt jetzt seine erste Wahlkampfveranstaltung ab. Mit kugelsicherer Weste bekleidet, präsentierte er sich dem interessierten Volk. Und über was sprach er? Rassismus? Armut? Krankenversicherungen? Nein, weder noch.

Der 43-Jährige erzählte breit und ausführlich von sich und seinem Leben. Mit Tränen in den Augen sagte er: „Meine Mutter hat mein Leben gerettet. Mein Dad wollte mich abtreiben lassen.“ Außerdem verriet der Musiker, dass er seine Frau Kim Kardashian ebenfalls zur Abtreibung bewegen wollte, als sie mit dem ersten Kind schwanger war. Er rief: „Ich habe fast meine Tochter getötet. Ich habe fast meine Tochter getötet!“ Zum Glück konnte sich Ehefrau Kim letztendlich durchsetzen. North West ist inzwischen sieben Jahre alt und hat sogar drei Geschwisterchen.

Zu der Wahlkampfveranstaltung in Charleston waren nur geladene Gäste zugelassen. Die Teilnehmer mussten sich in einer schriftlichen Erklärung dazu verpflichten, während der Veranstaltung Masken zu tragen und Abstand zu halten.

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music