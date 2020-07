Kanye West über Covid-Impfungen: „Sie wollen uns Mikrochips implantieren“

Während die meisten Menschen regelrecht dafür beten, dass endlich bald ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird, hält Kanye West gar nichts davon.

In einem Interview mit dem „Forbes Magazine“ meinte der Rapper: „So viele unserer Kinder werden geimpft und sind danach gelähmt. Wenn also gesagt wird, wir beseitigen Covid mit einer Impfung, bin ich extrem vorsichtig. Das ist das Malzeichen des Tieres. Sie wollen uns Mikrochips implantieren und alles Mögliche machen, um uns den Einzug in den Himmel zu verwehren.“

Kanye West betonte in dem Interview übrigens auch noch einmal, dass es ihm mit seiner Präsidentschaftskandidatur sehr ernst ist.

Foto: (c) Mert & Marcus / Universal Music