Kanye West und Kim Kardashian: Folgt jetzt die Scheidung?

Wie geht’s jetzt bei Kanye West und Kim Kardashian weiter? Nachdem der Rapper äußerst emotional über die Abtreibungsgedanken der beiden während Kims erster Schwangerschaft gesprochen hat, scheint die Scheidung unausweichlich zu sein. Doch wer zieht den Schlussstrich?

Laut „The Hollywood Gossip“ habe Kanye am frühen Mittwochenmorgen (22.07.) auf „Twitter“ verraten, dass er sich schon seit 2018 scheiden lassen wolle: „Ich versuche die Scheidung einzureichen, seitdem sich Kim mit Meek wegen der Gefängnisreform traf.“ Zur Erklärung: Das Reality-Sternchen und der Rapper organisierten 2018 ein „Criminal Justice Reform Summit“, eine Konferenz, die die Fehler des amerikanischen Justizsystems behandelte. Und dabei soll wohl etwas Pikantes vorgefallen sein, denn West ergänzte: „Meek ist mein Mann und respektvoll. Das ist mein Kerl. Aber Kim hat sich danebenbenommen.“ Allerdings häufen sich auch die Stimmen, die behaupten, dass Miss Kardashian die Schnauze gestrichen voll habe. Ein Insider verriet gegenüber „US Weekly“: „Kim hat sich mit Anwälten getroffen, um über die Scheidung zu sprechen.“ Lediglich wegen der Kinder habe sie bislang davon abgesehen.

Ob es wirklich soweit kommt, scheint unklar. Kim hat sich inzwischen via „Instagram“ zu Wort gemeldet. Sie versuchte Kanyes Verhalten zu erklären: „Wie viele von euch wissen, hat Kanye eine bipolare Störung. Jeder, der auch darunter leidet oder Betroffene kennt, weiß, wie unglaublich kompliziert und schmerzhaft es ist, diese Krankheit zu verstehen.“ Allerdings griff sie ihren Ehemann auch an. Sie ergänzte: „Jeder, der sich auskennt, weiß, dass Familie und Freunde machtlos sind, solange der Betroffene sich nicht selbst Hilfe holen will. Jeder, der Kanye kennt, weiß, (…) dass auf seine Worte nicht immer Taten folgen.“ Immerhin: Sie hat auch noch warme Worte für ihn übrig: „Jeder weiß [aber auch], wie herzlich er sein kann.“ To be continued…

Foto: (c) David Gabber / PR Photos