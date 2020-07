Kanye West verschanzt sich in Bunker

Am Montagnacht (20.07.) hatte Kanye West via „Twitter“ verlauten lassen, dass seine Frau und seine Schwiegermutter ihn wegsperren wollten. Deshalb hat sich der 43-Jährige jetzt wohl zusammen mit ein paar Freunden in Sicherheit gebracht. Wie die US-Ausgabe von „The Sun“ berichtet, hält sich der Musiker fernab von seiner Familie, auf einer Ranch im US-Bundesstaat Wyoming auf.

Ein Insider sagte gegenüber dem Blatt: „Es gibt einen unterirdischen Bunker, einen Panikraum, der ursprünglich für die Familie gebaut wurde.“ Dieser sei dafür gedacht, „im Notfall in einen mit Lebensmitteln gefüllten Raum“ fliehen zu können. West selbst hat kurz darauf ein Video auf „Twitter“ gepostet, auf dem er zusammen mit fünf Freunden zu sehen ist, darunter auch der US-Comedian Dave Chappelle. In dem Clip erklärte der Rapper: „Er ist extra zu mir geflogen, um sich zu vergewissern, dass es mir gut geht.“ Chapelle sagte in dem Clip: „Bruderschaft ist echt, Liebe ist echt.“

Kanye West will ja im November die Präsidentschaftswahl in den USA gewinnen, und Jay-Z zu seinem Vize machen.

