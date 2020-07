„Kasabian“: Tom Meighan bricht sein Schweigen

Nachdem „Kasabian“ in einem gemeinsamen Statement verlauten ließen, dass sich Frontmann Tom Meighan aus der Band aussteigen wird, gab es jede Menge Spekulationen, was der genaue Grund dafür sei. Jetzt hat sich der Musiker selbst dazu geäußert. Viel Informationen gab er allerdings nicht.

Meighan schrieb lediglich auf „Twitter“: „Ich wollte euch nur wissen lassen, dass es mir gut geht. Ich bin jetzt an einem wirklich guten Punkt in meinem Leben. Vielen Dank für all eure Liebe und Unterstützung. Ich sehe euch alle sehr bald.“

In dem gemeinsamen Statement hieß es, dass Meighan persönliche Probleme hat und sich zukünftig darauf konzentrieren wird.

Foto: (c) Landmark / PR Photos