Katie Price: Sohn Harvey liegt auf der Intensivstation

Katie Price musste für ihren Sohn Harvey den Krankenwagen rufen. Der 18-Jährige ist autistisch, teilweise blind und leidet aufgrund des Prader-Willi-Syndrom an starkem Übergewicht. Am Wochenende (11./12.07.) hatte er 42 Grad Fieber und musste in ein Krankenhaus.

Das hat Price auf „Instagram“ bestätigt. Die 42-Jährige schrieb: „Ich kann bestätigen, dass Harvey auf der Intensivstation und dort in den besten Händen ist. Ich möchte mich beim Rettungswagen und dem Krankenhauspersonal für die schnelle Reaktion und für die Stabilisierung bedanken.“

Erst Anfang des Monats musste Katie Price mit Harvey in ein Krankenhaus.

Foto: (c) Landmark / PR Photos