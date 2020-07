Katy Perry: Absage an Jennifer Aniston

Jennifer Aniston wird allem Anschein nach doch nicht die Taufpatin von Katy Perrys und Orlando Blooms Tochter.

Dieses Gerücht hat in den letzten Wochen die Runde gemacht, doch die Sängerin klärte jetzt auf. In der „The Kyle and Jackie O Show“ sagte sie dazu: „Sie [Jennifer Aniston] hat uns geschrieben, denn wir haben ein freundschaftliches Verhältnis zu ihr und Orlando ist einer ihrer guten Freunde. Wir meinten: ‚Wow, das ist ein verrücktes Gerücht.‘ Gott weiß, über sie wurde schon alles gesagt. Doch das ist ein witziges Gerücht. Aber nein, wir haben keine Ahnung wo es herkommt.“

Katy Perry möchte übrigens eine aktive Mutter sein.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos