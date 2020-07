Katy Perry, eine aktive Mama

Katy Perry ist hochschwanger mit ihrem ersten Kind und freut sich schon richtig darauf, Mutter zu sein. Und auch wenn es so kurz vor der Geburt noch viel zu tun gibt und die werdende Mutter auch einmal eine Ruhepause braucht, liebt Katy es, aktiv zu sein. Sie promotet fleißig ihr neues Album „Smile“, absolviert während des Corona-Lockdown einige Online-Auftritte und hat auch nicht vor, als Musikerin weniger aktiv zu sein, trotz voranschreitender Schwangerschaft.

In der „Kyle and Jackie O Show“ erzählte Katy: „Ich bin eine sehr aktive Frau. Und während dieser Covid-Zeit – die kurz gesagt auch eine amerikanische Revolution ist – habe ich außerdem Songs rausgebracht und plane die Veröffentlichung eines Albums. Ich arbeite sehr hart. Das einzig Gute ist, dass ich nicht besonders viel reisen muss. Ich mag es, der Zeit nicht beim Ablaufen zuzuschauen. Ich will eine Mutter in Bewegung sein.“

Erst vor kurzem verriet ein Bekannter der Sängerin dem Magazin „Us Weekly“, dass Katy offenbar schon immer das Gefühl hatte, fürs Mutterdasein gemacht worden zu sein.

Foto: (c) Kazuki Hirata / HollywoodNewsWire.net / PR Photos