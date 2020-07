Katy Perry: „Ich watschele wie eine Ente“

Katy Perry erwartet zusammen mit Orlando Bloom ihr erstes Baby. Damit erlebt sie auch zum ersten Mal die Höhen und Tiefen einer Schwangerschaft.

Im Interview mit „Hits Radio“ sagte die 35-Jährige: „Ich watschele wie eine Ente! Ich atme schwer, ich atme nur noch durch den Mund. Und ja, das ist sehr laut. Und oh mein Gott, ich esse so viel Eis! Das ist wie: schaufelt mir das ganze Eis in den Mund, jetzt! Ich nenne sie Kicky Perry manchmal. Ich liebe das Wortspiel, aber ich bin gerade sehr aktiv und meine Ärzte sagen: ‚Bleib aktiv, du kannst loslegen, Mädchen!‘ Also tanze ich viel, ich habe auch viel gesungen.“ Wann das Baby-Mädchen genau auf die Welt kommen soll, hat Katy Perry noch nicht ausgeplaudert.

Am 14. August kommt übrigens ein neues Album von Katy Perry.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos