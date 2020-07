Katy Perry ist froh über Orlando Blooms Erfahrungen als Papa

Für Katy Perry ist es das erste Kind, Orlando Bloom ist schon Vater eines neunjährigen Sohnes. Und darüber ist die 35-Jährige ziemlich froh. Im „Hits Radio“ sagte die Sängerin: „Das Gute ist, dass er ein Kind hat, das neun ist. Und er hat das alles schon durchgemacht.“

Zum Beispiel war Orlando beim Kauf des Kinderwagens eine gute Hilfe. Sie erzählte weiter: „Als wir einen Kinderwagen aussuchen wollten, wusste er genau welcher. Einige der Kinderwagen sind sehr schick, sie haben Ledergriffe und bla, bla, bla. Und die fand ich ziemlich gut. Und er sagt: ‚Nein, lass mich dir zeigen, was ein Kinderwagen ist. Es ist der, den du in der Mitte hochnimmst und der dann zusammenbricht. (…) Es ist wie ein Regenschirm.‘ Ich sagte: ‚Oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass du das weißt, weil ich so ein großes Ding gekauft hätte, weißt du.‘ Und das ist ja vermeidbar, weil er bereits einen Testlauf hatte. Dafür bin ich dankbar.“

Katy Perry watschelt übrigens wie eine Ente durch die Welt, isst viel Eis und tanzt.

