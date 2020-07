Katy Perry tanzt durch ihre Tränen hindurch

Katy Perry verarbeitet in ihrer Musik persönliche Erlebnisse. Kein Wunder also, dass manche Songs der Sängerin nicht besonders leicht von der Hand gegangen sind. Ein solches Stück ist der Track namens „Teary Eyed“.

Bei „iHeartRadio“ erzählte die 35-Jährige: „Es geht darum, durch seine Tränen hindurch zu tanzen. Ich dachte mir dabei: ‚Wow, das klingt wirklich in mir nach.‘ (…) Ich freue mich so darauf, ihn zu veröffentlichen. Ich freue mich so sehr auf die ganze Platte.“

Einzelheiten zum kommenden Album von Katy Perry wie beispielsweise der Titel und das Erscheinungsdatum sind allerdings noch nicht bekannt.

Foto: (c) Universal Music