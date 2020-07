Keanu Reeves spricht über seine Rückkehr als „Ted Logan“

Keanu Reeves hätte nicht gedacht, einen dritten ‚Bill & Ted‘-Film zu drehen.

Das sagte der 55-jährige Schauspieler dem Magazin „Total Film“. In „Bill & Ted Face the Music“, der Fortsetzung von „Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit“ und „Bill & Ted’s verrückte Reise in die Zukunft“, wird Reeves zum ersten Mal seit 29 Jahren wieder in die Rolle des Ted Logan schlüpfen. Der „Matrix“-Star sagte dazu: „Die Arbeit an dem Material [und die Tatsache], dass ich es spielen durfte, fand ich ziemlich besonders. Ich hatte damals sicherlich nicht erwartet, dass Sie und ich heute hier darüber sprechen würden!“

Ende der 80er und Anfang der 90er hauten Keanu Reeves und Alex Winter als „Bill & Ted“ in zwei Kinofilmen gehörig auf den Putz, die seitdem Kultstatus genießen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos