Kelly Clarkson und das überwältigende Jahr

Eine Scheidung im Fokus der Öffentlichkeit durchzumachen, ist schon schwierig. Dass das Ganze auch noch während einer Pandemie stattfindet, legt nochmal eines obendrauf. Kein Wunder also, dass Kelly Clarkson sich manchmal etwas hoffnungslos fühlt.

In Bezug auf ihre selbstbetitelte Talkshow schrieb die Sängerin auf „Instagram“: „Gruß an jeden einzelnen Gast, den ich hatte, während ich diesen Sommer mein Show aufzeichnete. Dieses Jahr war herausfordernd, überwältigend und manchmal fühlte es sich so an, als wäre alle Hoffnung verloren. Aber ich hatte die Ehre, einige unglaubliche Menschen zu treffen, großartige Dinge zu tun und die Hoffnung am Leben zu erhalten und ich wollte euch danken.“

Nach sieben Jahre Ehe lassen sich Kelly Clarkson und Brandon Blackstock scheiden. Das Sorgerecht für die beiden gemeinsamen Kinder wollen sie sich teilen.

Foto: (c) LVN / PR Photos