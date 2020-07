Kelvin Jones lernt Deutsch mit „Tatort“ und „Kung Fu Panda“

Mit dem Lied „Call You Home“ hatte Kelvin Jones im Jahr 2015 seinen großen Durchbruch. Da fiel der Startschuss für die Musikkarriere des britischen Sängers mit simbabwischen Wurzeln.

Inzwischen lebt er in Deutschland und gibt auch Interviews in deutscher Sprache. Im „Headliner“-Podcast erzählte er: „Es macht sehr viel Spaß, Deutsch zu lernen. Ich wohne seit zwei Jahren in Berlin und habe viel durch den ‚Tatort‘ gelernt. Aber das ist keine gute Sendung, um Deutsch zu lernen. Also ‚Tatort‘, ‚Keinohrhasen‘ und ‚Fack ju Göhte‘ eignen sich dafür nicht. Gut geeignet sind Kindersendungen wie ‚Kung Fu Panda‘. Ja, das ist eher mein Niveau zum Lernen.“

Im Musikvideo zu seinem aktuellen Song „Friends“ (VÖ 15.05.) lässt Kelvin Jones übrigens ein paar seiner neuen deutschen Freunde auftreten: zum Beispiel Mark Forster, Álvaro Soler, Nico Santos, Johannes Oerding, „Alle Farben“ oder Lea.

Foto: (c) Paul Hüttemann