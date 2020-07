Kelvin Jones über seinen schwierigen und kreativen Sommer

Kelvin Jones ist in der Corona-Pandemie momentan am Brainstormen, was neue Musik angeht. Dafür ist ja gerade viel Zeit.

Im „Headliner“-Podcast sagte der britische Sänger, der jetzt in Berlin wohnt: „Dieser Sommer ist so schwierig. Es gibt keine Festivalsaison. Das ist normalerweise mein Ding, ich liebe das. Derzeit bin ich zuhause und habe vier Gitarren und mein Klavier hier. Ich habe so viel zeit, kreativ zu sein und den Songs eine Bedeutung zu geben. (…) Meine Inspiration kam immer von innen. Es geht darum, wie ich die Welt sehe.“

Für Kelvin Jones ist Deutschland übrigens der perfekte Platz für seine Musik.

Foto: (c) Paul Hüttemann