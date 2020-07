Kerry Katona: Beinahe Sex mit Robbie Williams

Kerry Katona wäre beinahe einmal mit Robbie Williams im Bett gelandet. Doch sie war viel zu nervös dafür, gestand sie dem „new! Magazine“.

Die Sängerin erzählte: „Wir haben uns Backstage bei ‚Saturday Night Takeaway‘ getroffen, kurz nach meiner Trennung von Brian [McFadden]. Rob hat offenbar Gefallen an mir gefunden und mich gefragt, ob er an diesen Abend mit in mein Hotelzimmer kommen kann. Ich war so nervös. Ich habe meine Mutter angerufen. (…) Um 22 Uhr stand er vor meiner Tür. Er kam herein und wir haben stundenlang über alle paranormalen und gruseligen Dinge gesprochen. Als nächstes fragte er mich, ob er die Nacht hier verbringen kann. Ich dachte an nichts Komisches, deswegen sagte ich ja und ging mir meinen Pyjama anziehen. Als ich zurückkam, war er im Bett und trug nur seinen Slip. (…) Ich war verwirrt, dass ich angefangen habe, Staub zu wischen.“

Mehr als ein Kuss hat Robbie Williams an diesem Abend und bis heute allerdings nicht von Kerry Katona bekommen.

Foto: (c) Landmark / PR Photos