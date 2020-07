Kesha und der Cardigan von Taylor Swift

Taylor Swift hat ihre Fans nicht nur mit ihrem achten Studioalbum „Folklore“ begeistert. Ausgewählte Freunde von ihr haben neben der Musik auch noch ein Kleidungsstück erhalten – und zwar einen Cardigan, wie auch der Titel ihrer ersten Single daraus lautet.

Eine solche Freundin ist Kesha, die ihre neue Jacke auf „Instagram“ präsentiert. Zu dem Bild, auf dem die Sängerin ihren Kater auf dem Schoß hat, schrieb sie: „Hänge mit Karl ab in meinem Cardigan von Taylor Swift und höre mir die neue Platte in Dauerschleife an. All diese Gefühle, kann nicht aufhören, es mir anzuhören. Meisterwerk.“

Übrigens: Auch Aaron Dessner ist total begeistert von Taylor Swift. Er hat viele der neuen Songs mit ihr zusammengeschrieben.

Foto: (c) Dana Trippe