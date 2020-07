Kontra K: Tour-Termine 2021

Eigentlich wollte Kontra K am vergangenen Wochenende (03.07.) anlässlich seines 33. Geburtstags eine gigantische Open-Air-Show in der ausverkauften Parkbühne Wuhlheide in Berlin spielen. Aber die Corona-Pandemie machte die Geburtstagsshow des Berliner Rappers zunichte. Für seine Fans hat er aber trotzdem einen Lichtblick – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Seine große „Der Sonne entgegen“-Tour steht an. Kontra K will kommendes Jahr im November und Dezember 15 Konzerte in Deutschland spielen.

Infos und Tickets gibt es auf „eventim.de“.

Das sind die Termine der „Der Sonne entgegen“-Tour von Kontra K 2021:

22.11.2021 – Frankfurt, Festhalle

23.11.2021 – Stuttgart, Schleyerhalle

25.11.2021 – Freiburg, Sick Arena

28.11.2021 – Hannover, ZAG Arena

29.11.2021 – Nürnberg, Arena

30.11.2021 – Leipzig, Arena

02.12.2021 – Bremen, ÖVB Arena

03.12.2021 – Oberhausen, König-Pilsener-Arena

06.12.2021 – Köln, Lanxess Arena

08.12.2021 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

09.12.2021 – Berlin, Mercedes-Benz Arena

11.12.2021 – Erfurt, Messe

12.12.2021 – München, Olympiahalle

Foto: (c) BMG / Niculai Constantinescu