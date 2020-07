Kontra K über Tour: „2021 wird Vollmond in den Arenen“

Die große „Der Sonne entgegen“-Tour steht an: Kontra K will kommendes Jahr im November und Dezember 15 Konzerte in Deutschland spielen – und freut sich schon total darauf.

Infos und Tickets gibt es auf „eventim.de“. Dort heißt es vom Berliner Rapper: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich es liebe, live zu spielen. Für mich ist das keine Selbstverständlichkeit und ich bin dankbar für jeden Einzelnen, der das möglich macht. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf die Bühne zu gehen. 2021 wird Vollmond in den Arenen!“

Seine neue Platte „Vollmond“ wird übrigens am 25. September 2020 veröffentlicht.

Foto: (c) GfK Entertainment / Thomas Friedman