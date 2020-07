Kritiker rufen zum Boykott von Loredana auf

Um 650.000 Euro soll Loredana eine Schweizerin betrogen haben. Eine ganz schöne Summe! Das Verfahren gegen die Rapperin läuft jetzt schon seit über einem Jahr. Unter dem Hashtag #boycottloredana solidarisieren sich jetzt viele Kritiker und ehemalige Fans mit dem vermeintlichen Opfer Petra Z. Auf „Twitter“ schreiben sie: „Wenn Loredana mit ihren Brüdern in eine Bank eingelaufen wäre und dem Staat paar Franken abgezogen hätte, hätte es mich nicht gejuckt, aber wer zieht alte Menschen ab?“ Oder: „Statt mit all dem Geld zu prahlen, könntest du es ruhig Petra Z. für die Beerdigung ihrer Mutter zurückgeben, liebe Loredana.“

Und was macht Loredana? Die lässt es sich momentan im Luxusurlaub in Barcelona richtig gut gehen. Natürlich erntet sie dafür Kritik. Ein „Twitter“-User schreibt: „Petra 700.000 Franken abziehen, sich selbst feiern und dann noch in den Urlaub fliegen. Deine Tochter wird sich in paar Jahren sowas von schämen das du sowas getan hast.“

Loredana weist übrigens alle Anschuldigen von sich.

Foto: (c) GfK Entertainment / TwoSides